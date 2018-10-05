Орловцы выйдут на субботник в сквер Танкистов-Фрунзенцев

5 Окт. 13:51 2018-10-05T13:51:13+03:00

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Неравнодушные орловцы с подачи экодружины «Вятичи» в эту субботу, 6 октября, выйдут на уборку сквера Танкистов-Фрунзенцев. Он располагается в районе Химмаша.

Мероприятие удалось согласовать с городской администрацией. Вывоз всего собранного во время уборки мусора обеспечит Управление коммунальным хозяйством.

Общий сбор на субботник запланирован на 10 утра.

Напомним, памятник-танк «Т-34» на пьедестале был установлен к 40-летию со дня освобождения Орла, 5 августа 1983 года. Полностью комплекс благоустроили через год. Тогда же здесь появился и Вечный огонь.