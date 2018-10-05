2018-10-05T13:43:56+03:00
Общество

С началом отопительного сезона тепло пришло не во все дома

В полном объеме отапливаются только социальные учреждения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
С началом отопительного сезона тепло пришло не во все домаС началом отопительного сезона тепло пришло не во все домаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

С началом отопительного сезона, который, согласно постановлению, стартовал 3 октября, тепло пришло не во все орловские дома. Пока отопление работает только в 1 697 многоквартирных жилых домах, что составляет 89 % от их общего числа. Однако все социальные учреждения полностью отапливаются.

Жители, так и не дождавшиеся тепла, продолжают адресовать властям обращения. Например, отопления до сих пор нет в доме № 10 по переулку Артельному. В этом доме не вся система заполнена теплоносителем, поэтому на данный момент в отдельных стояках нет небходимого давления. Когда оно достигнет нужного уровня, тепло будет во всех квартирах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на заполнение систем теплоносителем организациям отводится пять дней. Таким образом, до 8 октября тепло должно поступить во многоквартирные жилые дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет