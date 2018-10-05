С началом отопительного сезона тепло пришло не во все дома

5 Окт. 13:43 2018-10-05T13:43:56+03:00

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С началом отопительного сезона, который, согласно постановлению, стартовал 3 октября, тепло пришло не во все орловские дома. Пока отопление работает только в 1 697 многоквартирных жилых домах, что составляет 89 % от их общего числа. Однако все социальные учреждения полностью отапливаются.

Жители, так и не дождавшиеся тепла, продолжают адресовать властям обращения. Например, отопления до сих пор нет в доме № 10 по переулку Артельному. В этом доме не вся система заполнена теплоносителем, поэтому на данный момент в отдельных стояках нет небходимого давления. Когда оно достигнет нужного уровня, тепло будет во всех квартирах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на заполнение систем теплоносителем организациям отводится пять дней. Таким образом, до 8 октября тепло должно поступить во многоквартирные жилые дома.