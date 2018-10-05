40 железнодорожных переездов в Орловской области требуют ремонта

5 Окт. 12:38 2018-10-05T12:38:43+03:00

План по приведению их в соответствие с нормами уже разработан

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На повестку дня очередного заседания облкомиссии по безопасности дорожного движения орловские власти вынесли вопрос о состоянии железнодорожных переездов в регионе.

По информации портала Правительства Орловской области, сейчас 40 переездов на Орловщине требуют ремонта, реконструкции или изменений условий содержания. План по их приведению в соответствие с техническими нормами уже разработан и реализуется.

Чиновники подчеркнули, что необходимо также наладить системную работу по комиссионному осмотру состояния железнодорожных переездов и подъездных путей к ним. За прошедшие полгода текущего года «Дорожной службе» было выдано 8 предписаний об устранении замечаний на дорогах, ведущих к путям. Сейчас обследуются еще 11 железнодорожных переездов с уклонами, которые не соответствуют нормам.