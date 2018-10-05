Ремонт дорог в Орле продолжается

5 Окт. 11:09 2018-10-05T11:09:10+03:00

Шесть участков все еще в стадии работ

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В Орле продолжается ремонт улично-дорожной сети. Из 13 участков второго этапа работ приняты уже пять. Это касается улиц Брянской, Правого берега реки Орлик, Холодной, парковки возле школы № 50 на улице Картукова и разворотного кольца на Раздольной.

По сообщениям пресс-службы мэрии, еще шесть объектов находятся в работе. На 6-й Орловской дивизии ремонтируется тротуар и посадочная площадка для общественного транспорта. На улице Максима Горького подрядчик устанавливает бордюр и поребрик и восстанавливает тротуарную плитку.

На улице Скворцова восстановили коммуникации, устанавливается бортовой камень, поребрик, ремонтируются тротуары. То же самое подрядчик выполняет на улице Привокзальной и Привокзальной площади.

Пока к ремонту улиц 1-ой Посадской и Железнодорожной, а также деформационных швов на Октябрьском мосту, подрядчики не приступали. Работы планируется начать со следующей недели.