В краеведческом музее орловцы увидят «Тургеневское полесье»

5 Окт. 10:37 2018-10-05T10:37:58+03:00

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4 октября в Орловском краеведческом музее открылась выставка «Тургеневское полесье». Собранию экспозици послужили два замечательных повода – 200-летие писателя Ивана Тургенева и 115-летние Орловского фотографического общества.

В экспозиции приняли участие члены подмосковного фотоклуба «Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское Полесье», работники Белгородской галереи фотоискусства им. В. Собровина, местные орловские мастера. Кроме восьмидесяти фотографий природы и животных, достопримечательностей удивительного уголка природы, на выставке будет представлен новый портрет Тургенева работы орловского художника Овсиенко.

Выставка будет работать месяц, до 4 ноября.

Адрес: улица Гостиная, 2.