В краеведческом музее орловцы увидят «Тургеневское полесье»
4 октября в Орловском краеведческом музее открылась выставка «Тургеневское полесье». Собранию экспозици послужили два замечательных повода – 200-летие писателя Ивана Тургенева и 115-летние Орловского фотографического общества.
В экспозиции приняли участие члены подмосковного фотоклуба «Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское Полесье», работники Белгородской галереи фотоискусства им. В. Собровина, местные орловские мастера. Кроме восьмидесяти фотографий природы и животных, достопримечательностей удивительного уголка природы, на выставке будет представлен новый портрет Тургенева работы орловского художника Овсиенко.
Выставка будет работать месяц, до 4 ноября.
Адрес: улица Гостиная, 2.