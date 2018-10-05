2018-10-05T10:33:10+03:00
Общество

Орловские чиновники обсудили ход ремонта дворов

63 объекта успешно приняла комиссия
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские чиновники обсудили ход ремонта дворовОрловские чиновники обсудили ход ремонта дворовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ход ремонта дворов обсудили чиновники на последнем рабочем совещании в администрации Орла. Так, асфальт положили полностью на 68 объектах из 73-х. 63 двора уже успешно приняла комиссия.

Ранее подрядчики, которые занимались ремонтом дворов по улице Дарвина, 6 и улице Автовокзальной, 38, а также благоустройством дворов на улице Грановского, 2, 4, 6, отставали от графика. Один из них заверил, что все работы закончат в течение трех дней, другой - в течение 10-12 дней при благоприятной погоде.

Напомним, дополнительно в программу «Формирование современной городской среды» из-за экономии средств в размере 2,3 миллионов рублей попал еще один двор по переулку Светофорному, 4. Сейчас он отремонтирован и уже принят.

Также дворы домов №17 и № 19 на улице Рощинской отремонтируют до 25 октября. Дворы по улице Бурова, 38 и улице Металлургов, 27 благоустроят до 15 октября.

На следующий год предварительно в программу ремонта дворов вошли более 87 объектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет