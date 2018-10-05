Орловские чиновники обсудили ход ремонта дворов

5 Окт. 10:33 2018-10-05T10:33:10+03:00

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Ход ремонта дворов обсудили чиновники на последнем рабочем совещании в администрации Орла. Так, асфальт положили полностью на 68 объектах из 73-х. 63 двора уже успешно приняла комиссия.

Ранее подрядчики, которые занимались ремонтом дворов по улице Дарвина, 6 и улице Автовокзальной, 38, а также благоустройством дворов на улице Грановского, 2, 4, 6, отставали от графика. Один из них заверил, что все работы закончат в течение трех дней, другой - в течение 10-12 дней при благоприятной погоде.

Напомним, дополнительно в программу «Формирование современной городской среды» из-за экономии средств в размере 2,3 миллионов рублей попал еще один двор по переулку Светофорному, 4. Сейчас он отремонтирован и уже принят.

Также дворы домов №17 и № 19 на улице Рощинской отремонтируют до 25 октября. Дворы по улице Бурова, 38 и улице Металлургов, 27 благоустроят до 15 октября.

На следующий год предварительно в программу ремонта дворов вошли более 87 объектов.