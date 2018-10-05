Неподалеку от Орла «Камаз» потерял кузов и повредил две легковушки

5 Окт. 10:29 2018-10-05T10:29:44+03:00

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ДТП произошло сегодня ночью, 5 октября, в районе 439-го километра трассы М-2 «Крым». При движении «Камаза» в автомобиле открылся кузов. Он повредил «П»-образную металлическую конструкцию дорожных знаков и железобетонную опору освещения. Все это упало на проезжую часть и повредило два автомобиля, которые двигались во встречном направлении. Пострадали легковушки «Лада Гранта» и «Хендэ».

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП 24-летний водитель «Камаза» получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.