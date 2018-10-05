Магазин тушили вчера в орловской глубинке

5 Окт. 09:55 2018-10-05T09:55:16+03:00

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Вчера утром, 4 октября, в селе Тельчье Мценского района Орловской области загорелся местный магазин. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасателей около 7:20. К моменту прибытия пожарных задымление шло из-под крыши магазина. Была угроза распространения огня на смежные помещения.

- В результате пожара выгорело подсобное помещение на площади десять квадратных метров, потолок прогорел на площади один квадратный метр. Остальная часть магазина закопчена по всей площади – 70 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба устанавливают специалисты. Пострадавших нет.