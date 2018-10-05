5 Окт. 09:40 2018-10-05T09:41:19+03:00

Благотворительный фонд выделил орловским опекунам 20 медицинских полисов страхования на 10 тысяч рублей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В течение года они позволят бесплатно получить помощь в лечении

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20-ти орловским опекунам: воспитывающих детей, которые нуждаются в лечении или реабилитации, вручили полисы добровольного медицинского страхования. Такую поддержку орловцам организовал корпоративный благотворительный фонд «Катрен».

Этот полис на сумму 10 тысяч рублей позволит опекунам в течение года получить медицинскую помощь. К ней относятся как амбулаторно-поликлиническое обслуживание, лабораторные обследования и функциональная диагностика, так и физиотерапия, восстановительная терапия, стоматологическая помощь, санаторно-курортное лечение.

Как отмечают представители фонда «Катрен», пусть сумма и небольшая, но она поможет решить основные тревожащие проблемы со здоровьем.