В Орле маршрутка не влезла в ряд и счесала две легковушки
На участке улицы Московской образовалась пробка
В Орле маршрутка не влезла в ряд и счесала две легковушкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня утром, 5 октября, в Орле на улице Московской в районе дома № 159 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка.
По фото создается впечатление, что маршрутный автобус попросту не влез в ряд и зачесал бока двум иномаркам. В результате ДТП пострадали «Фольксваген Джетта» и «Митсубиши Аутлендер».
В Орле маршрутка не влезла в ряд и счесала две легковушкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
По предварительным данным, из-за аварии никто из водителей не пострадал. Позади места ДТП ввиду узкого проезда образовалась пробка.
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