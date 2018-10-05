5 Окт. 09:26 2018-10-05T09:27:12+03:00

В Орле маршрутка не влезла в ряд и счесала две легковушки Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Сегодня утром, 5 октября, в Орле на улице Московской в районе дома № 159 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка.

По фото создается впечатление, что маршрутный автобус попросту не влез в ряд и зачесал бока двум иномаркам. В результате ДТП пострадали «Фольксваген Джетта» и «Митсубиши Аутлендер».

В Орле маршрутка не влезла в ряд и счесала две легковушкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

По предварительным данным, из-за аварии никто из водителей не пострадал. Позади места ДТП ввиду узкого проезда образовалась пробка.