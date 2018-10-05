Студент орловского колледжа попал под статью за публикацию экстремистских видеороликов
Уголовное дело направили в суд
Студент орловского колледжа попал под статью за публикацию экстремистских видеороликовФото: Архив "КП"
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Учащийся орловского колледжа обвиняется в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Студент выложил на своей странице «ВКонтакте» видеоролики, которые призывали к экстремизму и были направлены на возбуждение ненависти и вражды. Часть из них он смонтировал сам.
Предварительное расследование осуществлялось следственным отделом УФСБ России по Орловской области. Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Новодеревеньковский районный суд.