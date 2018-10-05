Студент орловского колледжа попал под статью за публикацию экстремистских видеороликов

5 Окт. 09:11 2018-10-05T09:11:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Учащийся орловского колледжа обвиняется в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Студент выложил на своей странице «ВКонтакте» видеоролики, которые призывали к экстремизму и были направлены на возбуждение ненависти и вражды. Часть из них он смонтировал сам.

Предварительное расследование осуществлялось следственным отделом УФСБ России по Орловской области. Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Новодеревеньковский районный суд.