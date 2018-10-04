4 Окт. 16:39 2018-10-04T16:39:57+03:00

Три года проведет в тюрьме житель Орла за незаконное приобретение «соли» в особо крупном размере Фото: Архив "КП"

С наркотиком массой более 2-х граммов его задержали на железнодорожном вокзале

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Орловский суд приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима. Мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

По материалам дела, в марте текущего года мужчина решил навестить свою дочь и бывшую жену в Московской области. Перед поездкой он заказал через интернет две дозы «соли». Часть он выкурил сразу, часть перемешал с табаком в табакерке и спрятал ее в кармане, часть положил под крышку мобильного телефона и в крышку пластикового распылителя. При проверке документов мужчину задержали сотрудники полиции на железнодорожном вокзале. При досмотре нашли и наркотики, общий вес которых составил 2,16 граммов.

- Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Два года назад его осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда он отказался проходить медосвидетельствование. Орловцу назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишили водительских прав на два года, - сообщили в пресс-службе облсуда.

В своем преступлении мужчина сознался. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил орловцу наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также присоединил неотбытую часть дополнительного наказания по предыдущему приговору.