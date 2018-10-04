Сегодня орловцы увидят премьеру спектакля «Слон» в театре «Русский стиль»

4 Окт. 15:45 2018-10-04T15:46:08+03:00

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Сегодня вечером, 5 октября, орловский зритель увидет премьеру нового спектакля «Слон» в театре «Русский стиль». Постановка была создана по мотивам одноименной пьесы советского писателя и драматурга Александра Копкова.

- Простой, почти анекдотичный сюжет пьесы выглядит совершенно сегодняшним. Главный герой, колхозник Гурьян Мочалкин, мечтает разбогатеть. И вот однажды ему, как снег на голову, обрушивается капитал, и что с ним делать – предстоит разобраться, - рассказали в пресс-службе театра.

Спектакль «Слон» — обо всех нас. О наших мечтах, планах и выборе, перед которым ставит жизнь.

Над постановкой работал художественный руководитель театра Валерий Симоненко.

Премьерный показ состоится в 19 часов.