2018-10-04T15:27:07+03:00
Происшествия

Из-за ссоры пьяный орловец зарезал своего соседа

Убийство стражи порядка раскрыли по «горячим следам»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из-за ссоры пьяный орловец зарезал своего соседаИз-за ссоры пьяный орловец зарезал своего соседаФото: Архив "КП"
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Тело убитого 38-летнего местного жителя во дворе собственного дома в городе Ливны Орловской области стражи порядка обнаружили вчера, 3 октября. На трупе мужчины были множественные проникающие ножевые ранения.

Благодаря оперативной работе по «горячим следам» правоохранителям удалось отыскать преступника. Им оказался 49-летний сосед убитого.

- Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к потерпевшему и вступил с ним в конфликт, в процессе чего нанес соседу несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По факту убийства следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Правоохранители решают вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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