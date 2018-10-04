2018-10-04T15:05:46+03:00
Общество

В скверах Орла ночью не работает освещение

Перечень проблемных мест направили городским властям
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Активисты ОНФ направили городским властям перечень скверов, где в ночное время в Орле не работают фонари. Проблемы с освещением обнаружили на территории сквера артиллеристов и Маяковского, недалеко от памятника Лескову, частично нет света возле памятника генералу Ермолову. Из-за отсутствия освещения плохо видны спуски к скверам и пешеходные дорожки.

Напомним, с подобным эпизодом орловцы уже сталкивались этим летом. Тогда освещение не работало в сквере Гуртьева и Городском парке. После того, как активисты направили в городскую администрацию обращение, свет восстановили: лампы в фонарях заменены, разбитые плафоны обновили.

- В осеннее время темнеть начинает рано. Это не останавливает орловцев выходить на улицу гулять. Но пройтись по центральным скверам не так просто - нет нормального освещения, - подчеркнули орловские активисты.

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