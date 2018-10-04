5 октября орловских спортсменок приглашают на открытый турнир по боксу

4 Окт. 14:48 2018-10-04T14:48:25+03:00

Женщины будут соревноваться в нескольких весовых и возрастных категориях

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В пятницу, 5 октября, в Орле пройдет открытый турнир по боксу «Осенний вызов» среди спортсменок-женщин. В соревнованиях примут участие 120 боксеров из сборных команд Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска, Старого Оскола, Орла и Орловской области.

Женщины будут соревноваться в нескольких весовых и возрастных категориях:

- женщины от 19 лет и старше – до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг;

- юниорки от 17 до 18 лет - до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, свыше 75 кг;

- юниорки от 15 до 16 лет – до 46 кг, до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, свыше 80 кг;

- подростки от 13 до 14 лет – до 36 кг, до 39 кг, до 42 кг, до 45 кг, до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, свыше 70 кг;

- девочки 12-ти лет – все весовые категории.

Помимо классических призовых мест в каждой категории жюри вручат специальные награды: «За волю к победе», «Самый красивый бой», «За лучшую технику».

Торжественное открытие соревнований состоится уже завтра в 2 часа дня в спортивном центре ТМК «Гринн». С 14:30 начнутся бои. На следующий день, 6 октября соревнования стартуют с полудня.