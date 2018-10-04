Полицейский патруль обнаружил героин у орловца
Во время несения службы в Заводском районе Орла внимание сотрудников ППС полиции привлек местный житель. В общественном месте мужчина находился, будучи пьяным.
- В отношении 41-летнего орловца был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Однако при досмотре мужчины обнаружили еще и сверток с подозрительным веществом серого цвета. Его направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Анализ показал, что содержимое свертка - героин весом более 0,8 грамма.
По признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, орловцу грозит еще и уголовное наказание.
Всего за время оперативных операций в регионе сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Орлу пресекли три факта хранения наркотических веществ и ряд административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.