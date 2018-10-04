В Орле пройдет благотворительный мастер-класс по универсальной йоге
Все вырученные средства направят на выездную паллиативную медслужбу
В Орле пройдет благотворительный мастер-класс по универсальной йоге
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В эту субботу, 6 октября, в Орле состоится благотворительный мастер-класс по универсальной йоге. Его проведет сертифицированный инструктор Юлия Алексеева в ТМК «Гринн».
Мастер-класс будет адаптирован под любой уровень подготовки. Для участия в нем необходимо взять с собой только удобную одежду. Коврики для йоги предоставят.
Все вырученные средства уйдут на выездную паллиативную медицинскую службу и первый в городе Орле хоспис для неизлечимо больных людей.
Мастер класс начнется в 11 утра.