В Орле пройдет благотворительный мастер-класс по универсальной йоге

4 Окт. 12:28 2018-10-04T12:28:16+03:00

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В эту субботу, 6 октября, в Орле состоится благотворительный мастер-класс по универсальной йоге. Его проведет сертифицированный инструктор Юлия Алексеева в ТМК «Гринн».

Мастер-класс будет адаптирован под любой уровень подготовки. Для участия в нем необходимо взять с собой только удобную одежду. Коврики для йоги предоставят.

Все вырученные средства уйдут на выездную паллиативную медицинскую службу и первый в городе Орле хоспис для неизлечимо больных людей.

Мастер класс начнется в 11 утра.