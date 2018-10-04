Под Орлом пожарные тушили дачный дом

4 Окт. 12:10 2018-10-05T11:51:04+03:00

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Вчера днем орловские пожарные выезжали на вызов о возгорании дачного дома. ЧП случилось в СНТ «Машиностроителей» Мценского района. К моменту прибытия спасателей горели крыша дома и пристроенная к нему веранда. Огонь распространялся на внутренние помещения.

- В результате пожара в дачном доме сгорела кровля на площади 42 квадратных метра, внутри выгорела комната на площади 12 квадратных метров, потолочное перекрытие прогорело также на площади двенадцать квадратных метров. Веранда и крыша на ней также сгорели, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, пострадавших нет.