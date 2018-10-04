2018-10-04T12:07:36+03:00
Общество

В Орле почтили память погибших воинов-десантников

Церемония возложения цветов состоялась накануне
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В среду, 3 октября, в сквере Героев-десантников в Орле прошла торжественная церемония возложения цветов. Она была посвящена памяти воинов, погибших в бою в 1941 году.

Тогда, 77 лет назад, на орловском аэродроме под огнём противника высадилась 201-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десантного корпуса. Руководил им полковник Безуглый. Батальон вступил в неравный бой с огромной армией немецких войск. Все десантники погибли.

Отдать дань уважения 201-й воздушно-десантной бригаде на торжественное мероприятие пришли студенты, школьники, представители общественных организаций. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к подножию монумента.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

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