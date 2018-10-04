В Орле откроется персональная выставка художника Александра Кузнецова

4 Окт. 11:15 2018-10-04T11:16:08+03:00

Посмотреть на его живописные холсты любой желающий сможет в областном выставочном центре

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10 октября в Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка произведений художника Александра Кузнецова, Заслуженного работника культуры РФ, профессора Орловского Государственного университета.

Живописные импровизации орловского художника являются своего рода эмоциональным откликом на существующие реалии. На свои холсты автор выплеснул ностальгические воспоминания детства, впечатления, чувства и переживания, настроение и состояние души, чутко реагирующей на происходящие в современном мире процессы.

Выставка продлится до 4 ноября.

Посетить экспозицию любой желающий сможет по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

Открытие выставки запланировано на 16 часов.