2018-10-04T11:07:44+03:00
Звезды

Орловский театр «Свободное пространство» готовится к новой премьере

Спектакль орловцы увидят уже в начале ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: театр "Свободное пространство"Фото: театр "Свободное пространство"
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Полным ходом идут репетиции нового спектакля в орловском театре «Свободное пространство». Постановку готовит режиссер Олег Николаев. Уже 2-го ноября орловцы смогут увидеть пластическое представление по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

«Фокстрот 12-ти стульев» - такое название выбрали для премьерного спектакля. По обещаниям артистов, постановка полностью поместит зрителя в ту самую эпоху с необыкновенной музыкой, каруселью авантюр главных героев. Как и фокстрот, постановка обещает быть то романтичной, то грустной, темпераментной и грациозной, беззаботной и задорной!

Билеты уже в продаже в кассах театра.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

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