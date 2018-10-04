Орловский театр «Свободное пространство» готовится к новой премьере

4 Окт. 11:07 2018-10-04T11:07:44+03:00

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Полным ходом идут репетиции нового спектакля в орловском театре «Свободное пространство». Постановку готовит режиссер Олег Николаев. Уже 2-го ноября орловцы смогут увидеть пластическое представление по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

«Фокстрот 12-ти стульев» - такое название выбрали для премьерного спектакля. По обещаниям артистов, постановка полностью поместит зрителя в ту самую эпоху с необыкновенной музыкой, каруселью авантюр главных героев. Как и фокстрот, постановка обещает быть то романтичной, то грустной, темпераментной и грациозной, беззаботной и задорной!

Билеты уже в продаже в кассах театра.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.