Орловская прокуратура добилась права ребенка-сироты на жилье

4 Окт. 10:50 2018-10-04T10:50:09+03:00

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Прокуратура Колпнянского района Орловской области добилась права ребенка-сироты на благоустроенное жилье.

Ранее, в феврале текущего года, попечитель несовершеннолетнего обратилась в местную администрацию с заявлением о постановке ребенка на учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Но местные власти в этом отказали. Администрация сослалась на то, что у ребенка в собственности есть 2/6 доли жилья.

- Проверка помещения показала, что это жилье не отвечает предъявляемым требованиям и не пригодно для проживания, - сообщили в Прокуратуре Орловской области.

Районный прокурор с иском о признании незаконным решения администрации обратился в суд. Заявленные требования удовлетворили: ребенка поставили на учет детей-сирот, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями.