Орловская прокуратура добилась права ребенка-сироты на жилье
Прокуратура Колпнянского района Орловской области добилась права ребенка-сироты на благоустроенное жилье.
Ранее, в феврале текущего года, попечитель несовершеннолетнего обратилась в местную администрацию с заявлением о постановке ребенка на учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Но местные власти в этом отказали. Администрация сослалась на то, что у ребенка в собственности есть 2/6 доли жилья.
- Проверка помещения показала, что это жилье не отвечает предъявляемым требованиям и не пригодно для проживания, - сообщили в Прокуратуре Орловской области.
Районный прокурор с иском о признании незаконным решения администрации обратился в суд. Заявленные требования удовлетворили: ребенка поставили на учет детей-сирот, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями.