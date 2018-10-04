80-летняя пенсионерка заблудилась в одном из орловских лесов

4 Окт. 10:42 2018-10-04T10:42:29+03:00

Женщина сама обратилась к спасателям по телефону

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Вчера утром на телефон орловской службы спасения позвонила пенсионерка. 80-летняя женщина рассказала, что заблудилась в лесу неподалеку от поселка Сеножатное Урицкого района Орловской области.

- Для поиска потерявшегося человека было организовано взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Урицкого района, полицией, пожарно-спасательной частью № 38. Поиски облегчались тем, что с женщиной постоянно поддерживалась связь по мобильному телефону, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Для привлечения внимания пенсионерки спасатели использовали также звуковую сигнализацию на пожарном автомобиле. По телефону пожарные сообщали женщине приметы местности. Вскоре, ориентируясь на сигнал, ей удалось выйти из леса.