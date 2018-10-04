4 Окт. 10:13 2018-10-04T10:13:53+03:00

Более 170 тысяч рублей вернет орловчанка в бюджет страны за незаконно полученные пособия Фото: Архив "КП"

Она получала соцвыплаты на уход за ребенком без права на льготы

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Орловский суд удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба с орловчанки. Женщина была признана виновной в незаконном получении пособий по уходу за ребенком.

- Орловчанка была зарегистрирована в зоне с льготным социально-экономическим статусом, но фактически проживала в другой местности, таким статусом не обладающей. В результате она незаконно получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном размере, - сообщили в Прокуратуре Орловской области.

По решению суда, ущерб, который женщина принесла бюджету государства составил более 170 тысяч рублей.