2018-10-04T10:02:26+03:00
Звезды

В Орле откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева

Встреча состоится в Бунинской библиотеке 18 октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» ТургеневаВ Орле откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева
Изменить размер текста:

18 октября в орловской библиотеке Бунина откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева. Очередная встреча состоится по случаю 200-летнего юбилея со дня рождения орловского писателя.

«Таинственные повести» Ивана Тургенева не перестают приковывать к себе внимание уже нескольких поколений представителей литературной критики. Тема таинственного воплотилась в произведениях «Призраки», «Собака», «Странная история», «Стук.Стук.Стук!», «Часы», «Сон», «Рассказ отца Алексея», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», «Фауст», «Поездка в Полесье».

Литературеая гостиная откроет свои двери для всех желающих в 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет