В Орле откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева
18 октября в орловской библиотеке Бунина откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева. Очередная встреча состоится по случаю 200-летнего юбилея со дня рождения орловского писателя.
«Таинственные повести» Ивана Тургенева не перестают приковывать к себе внимание уже нескольких поколений представителей литературной критики. Тема таинственного воплотилась в произведениях «Призраки», «Собака», «Странная история», «Стук.Стук.Стук!», «Часы», «Сон», «Рассказ отца Алексея», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», «Фауст», «Поездка в Полесье».
Литературеая гостиная откроет свои двери для всех желающих в 16 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.