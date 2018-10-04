4 Окт. 10:02 2018-10-04T10:02:26+03:00

В Орле откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева

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18 октября в орловской библиотеке Бунина откроется литературная гостиная с «Таинственными повестями» Тургенева. Очередная встреча состоится по случаю 200-летнего юбилея со дня рождения орловского писателя.

«Таинственные повести» Ивана Тургенева не перестают приковывать к себе внимание уже нескольких поколений представителей литературной критики. Тема таинственного воплотилась в произведениях «Призраки», «Собака», «Странная история», «Стук.Стук.Стук!», «Часы», «Сон», «Рассказ отца Алексея», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», «Фауст», «Поездка в Полесье».

Литературеая гостиная откроет свои двери для всех желающих в 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.