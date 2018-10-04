2018-10-04T09:42:18+03:00
Происшествия

Орловец похитил колеса стоимостью 20 тысяч рублей

Его задержали и проверили на причастность к еще одной краже
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловец похитил колеса стоимостью 20 тысяч рублейОрловец похитил колеса стоимостью 20 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

По горячим следам стражами порядка был пойман орловец, совершивший кражу колес из чужой хозяйственной постройки. Ущерб, который похититель нанес владельцу, составил порядка 20 тысяч рублей.

- 44-летний мужчина заметил поврежденный участок в стене хозпостройки и проделал в ней проем, достаточный для того, чтобы проникнуть внутрь и вытащить колеса. Вора удалось задержать до того, как он успел сбыть похищенное. Колеса забрали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В рамках расследования также оказалось, что орловец причастен к еще одному эпизоду кражи, которую он совершил в Советском районе Орла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет