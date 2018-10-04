Орловец похитил колеса стоимостью 20 тысяч рублей

4 Окт. 09:42 2018-10-04T09:42:18+03:00

Его задержали и проверили на причастность к еще одной краже

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По горячим следам стражами порядка был пойман орловец, совершивший кражу колес из чужой хозяйственной постройки. Ущерб, который похититель нанес владельцу, составил порядка 20 тысяч рублей.

- 44-летний мужчина заметил поврежденный участок в стене хозпостройки и проделал в ней проем, достаточный для того, чтобы проникнуть внутрь и вытащить колеса. Вора удалось задержать до того, как он успел сбыть похищенное. Колеса забрали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В рамках расследования также оказалось, что орловец причастен к еще одному эпизоду кражи, которую он совершил в Советском районе Орла.