Орловец похитил колеса стоимостью 20 тысяч рублей
По горячим следам стражами порядка был пойман орловец, совершивший кражу колес из чужой хозяйственной постройки. Ущерб, который похититель нанес владельцу, составил порядка 20 тысяч рублей.
- 44-летний мужчина заметил поврежденный участок в стене хозпостройки и проделал в ней проем, достаточный для того, чтобы проникнуть внутрь и вытащить колеса. Вора удалось задержать до того, как он успел сбыть похищенное. Колеса забрали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В рамках расследования также оказалось, что орловец причастен к еще одному эпизоду кражи, которую он совершил в Советском районе Орла.