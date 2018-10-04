За сутки на орловских дорогах никто не пострадал
Один водитель повторно попался на «пьяной» езде
За сутки на орловских дорогах никто не пострадалФото: Архив "КП"
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По результатам проведенного суточного рейда сотрудники ГИБДД поймали четверых водителей, которые сели за руль своих авто в состоянии опьянения. Один человек попался на езде в пьяном виде повторно.
Стоит отметить, что в течение суток на орловских дорогах также было спокойно.
- ДТП с пострадавшими и погибшими на территории Орловской области зарегистрировано не было, - сообщили «КП» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.