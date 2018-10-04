4 Окт. 09:27 2018-10-04T09:27:47+03:00

За сутки на орловских дорогах никто не пострадал Фото: Архив "КП"

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По результатам проведенного суточного рейда сотрудники ГИБДД поймали четверых водителей, которые сели за руль своих авто в состоянии опьянения. Один человек попался на езде в пьяном виде повторно.

Стоит отметить, что в течение суток на орловских дорогах также было спокойно.

- ДТП с пострадавшими и погибшими на территории Орловской области зарегистрировано не было, - сообщили «КП» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.