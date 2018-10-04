Работнику орловской фирмы не выплачивают зарплату полгода
Руководство задолжало ему свыше 110 тысяч рублей
Работнику орловской фирмы не выплачивают зарплату полгодаФото: Архив "КП"
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Орловские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из орловских фирм. Его подозревают в удержке зарплаты своему сотруднику.
- С февраля по июль 2018 года работнику ООО «А-СЕРВИС» не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила более 110 тысяч рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Следствие принимает меры на восстановление нарушенных прав работника. Расследование уголовного дела продолжается.