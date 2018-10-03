67-летний орловец едва не зарезал свою знакомую в пьяном угаре
По горячим следам в Орле полицейские задержали местного жителя, который едва не убил свою знакомую. Находясь в состоянии опьянения, 67-летний мужчина ударил свою соседку ножом.
О конфликте правоохранителям сообщили жильцы дома на улице 5-ой орловской стрелковой дивизии. Дежурный наряд немедленно выехал на место.
- 47-летнюю пострадавшую госпитализировали, а предполагаемого подозреваемого доставили в отдел полиции. Несколько лет назад орловец привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении орловца по статье 111 УК РФ возбудили уголовное дело. Мужчина задержан.