3 Окт. 17:10 2018-10-03T17:11:12+03:00

67-летний орловец едва не зарезал свою знакомую в пьяном угаре Фото: Архив "КП"

В момент нарастания конфликта он ударил ее ножом

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По горячим следам в Орле полицейские задержали местного жителя, который едва не убил свою знакомую. Находясь в состоянии опьянения, 67-летний мужчина ударил свою соседку ножом.

О конфликте правоохранителям сообщили жильцы дома на улице 5-ой орловской стрелковой дивизии. Дежурный наряд немедленно выехал на место.

- 47-летнюю пострадавшую госпитализировали, а предполагаемого подозреваемого доставили в отдел полиции. Несколько лет назад орловец привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца по статье 111 УК РФ возбудили уголовное дело. Мужчина задержан.