3 Окт. 16:54 2018-10-03T16:54:47+03:00

В Орле ищут очевидцев ДТП на улице Максима Горького с участием пешехода Фото: Архив "КП"

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Сотрудники орловской Госавтоинспекции после сообщения о поступившем пострадавшем из больницы ищут очевидцев ДТП. Происшествие произошло вчера днем, 2 октября, на улице Максима Горького в Орле. В районе поликлиники № 2 на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит 31-летний мужчина.

Предположительно, водитель, допустивший наезд, управлял автомобилем «Рено Логан» золотистого цвета. С места ДТП он скрылся.

Всех, кто обладает деталями происшествия, а также водителей с видеорегистратором, записавшие момент ДТП, просят сообщить информацию о случившемся в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефону: 72-90-00.