Орел примет немецкую делегацию с рабочим визитом

3 Окт. 15:52 2018-10-03T15:53:19+03:00

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Сегодня вечером, 3 октября, в Орел с рабочим визитом приедет немецкая делегация в составе 24 человек из города Оффенбах-на-Майне. Ее возглавит некогда подписавший с нашим городом договор о сотрудничестве бывший мэр этого города Вольфганг Ройтер.

Гостей ждет насыщенная трехдневная программа. Утром 4 октября в городской администрации состоится торжественный прием делегации. Далее немецкие визитеры посетят гимназию № 39 имени Фридриха Шиллера. В 12:30 их ожидает экскурсия в краеведческом музее. Потом гости перемесятся в институт иностранных языков и художественно-графический факультет ОГУ имени Тургенева.

На следующий день, 5 октября, делегация вместе с орловскими студентами и учениками гимназии №39 отправится на экскурсию по достопримечательностям Орла. В 2 часа дня их будут ждать в детской музыкальной школе № 1 имени Калинникова на праздничном концерте к 30-летию дружбы и партнерских отношений между Орлом и Оффенбахом-на-Майне.

В заключительный день, в субботу, 6 октября, делегация поедет на экскурсию в Военно-исторический мемориальный комплекс «Вяжи» в Новосильском районе Орловской области.