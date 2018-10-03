Фестиваль «Джазовая провинция» в Орле пройдет в два дня

3 Окт. 13:53 2018-10-03T13:53:12+03:00

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28 октября и 8 ноября в Орле пройдет 23-ий Международный фестиваль «Джазовая провинция». Это единственный в России передвижной фестиваль такого формата. За долгие годы он поистине заслужил признание слушателей как один из крупнейших российских фестивалей современной джазовой культуры.

В этом году программа концертов в Орле будет распределена на два дня. Каждый сможет выбрать себе исполнителей на любой вкус. Так, 29 октября на сцене театра имени Ивана Тургенева выступят гости из Нового Орлеана США – «Stooges Brass Band», испано-американский дуэт вокала и гитары в исполнении Carina La Dulce и Sasha Kolpakov, а также всеми любимый Леонид Винцкевич совместно с Андрианов проект из Испании и американским «VIVA Bach!».

8 ноября выступит ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина и Юлии Касьян, норвержский дуэт рояля и трубы Espen Eriksen и Gunnar Halle и бразильско-голландский дуэт барабанов и альт-саксофона.

Билеты можно приобрести в кассах «Орел-концерт» и на их официальном сайте.