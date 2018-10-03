В Орле открылась «Школа будущих профессий»

3 Окт. 13:41 2018-10-03T13:41:27+03:00

В этом году в новом образовательном проекте примут участие более 200 детей

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В Орловском государственном университете имени Тургенева вновь открылась «Школа будущих профессий». Этому образовательному проекту уже три года, и его цель - создать новую модель дополнительного обучения подростков, адаптировать их к изменениям мира и рынка труда.

Специальные программы подготовки орловских школьников разработали сами преподаватели университета. Дети будут изучать биотехнологии, IT-технологии, мехатронные системы, психология и другие направления.

Первый день в «Школе» прошел в понедельник, 1 октября. В этом году в новом образовательном проекте примут участие более 200 детей.