В Орле открылась «Школа будущих профессий»
В этом году в новом образовательном проекте примут участие более 200 детей
Фото с сайта облправительства
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В Орловском государственном университете имени Тургенева вновь открылась «Школа будущих профессий». Этому образовательному проекту уже три года, и его цель - создать новую модель дополнительного обучения подростков, адаптировать их к изменениям мира и рынка труда.
Специальные программы подготовки орловских школьников разработали сами преподаватели университета. Дети будут изучать биотехнологии, IT-технологии, мехатронные системы, психология и другие направления.
Первый день в «Школе» прошел в понедельник, 1 октября. В этом году в новом образовательном проекте примут участие более 200 детей.