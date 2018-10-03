2018-10-03T13:34:20+03:00
Общество

На Орловщину придет шквалистый ветер

Местами порывы будут достигать 18 метров в секунду
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На Орловщину придет шквалистый ветерНа Орловщину придет шквалистый ветерФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской ожидается усиление силы ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Так, в период 3 и 4 октября в регионе прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений. С 9 часов вечера сегодняшнего дня в течение суток на территории Орловской области будет облачно. Пройдут небольшие, умеренные дожди. Ветер западный 8-13, днем местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до + 8°С.

По сообщению спасателей, из-за неблагоприятных погодных условий вероятны возникновения ЧП, связанных с обрывом линий электропередач, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра спасатели рекомендуют убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, недостроенными зданиями. Опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет