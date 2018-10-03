На Орловщину придет шквалистый ветер

3 Окт. 13:33 2018-10-03T13:34:20+03:00

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В Орловской ожидается усиление силы ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Так, в период 3 и 4 октября в регионе прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений. С 9 часов вечера сегодняшнего дня в течение суток на территории Орловской области будет облачно. Пройдут небольшие, умеренные дожди. Ветер западный 8-13, днем местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до + 8°С.

По сообщению спасателей, из-за неблагоприятных погодных условий вероятны возникновения ЧП, связанных с обрывом линий электропередач, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра спасатели рекомендуют убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, недостроенными зданиями. Опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.