2018-10-03T11:00:30+03:00
Общество

В Орловской области мобильная поликлиника проведет осмотр детей из опекунских семей

На этой неделе она будет работать в Хомутово
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта НКМЦФото с сайта НКМЦ
Изменить размер текста:

На этой неделе в Орловской области мобильная поликлиника перинатального центра проведет полноценный осмотр детей. Она будет работать в Хомутово. Сначала, в первый день, специалисты осмотрят детей из опекунских семей. Другие дни отведут остальным детям.

В сентябре специалисты НКМЦ уже побывали в Тросне, Шаблыкино, Кромах, Красной заре и Дмитровске. Детям сделали УЗИ почек, брюшной полости, щитовидной железы, назначали общий анализ мочи и крови с определением уровня глюкозы.

- Ситуация с врачами в селах с каждым годом все хуже. Тех, кто остался работать, можно пересчитать по пальцам. В некоторых районах педиатров вообще нет. Например, в Корсаково работает только один врач общей практики. Он принимает и взрослых, и детей, — рассказал Роман Жиронкин, заведующий мобильным консультативно-диагностическим центром.

За год мобильная поликлиника выезжает в каждый район Орловской области минимум дважды и проводит более 50 тысяч осмотров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет