В Орловской области мобильная поликлиника проведет осмотр детей из опекунских семей

3 Окт. 11:00 2018-10-03T11:00:30+03:00

На этой неделе она будет работать в Хомутово

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На этой неделе в Орловской области мобильная поликлиника перинатального центра проведет полноценный осмотр детей. Она будет работать в Хомутово. Сначала, в первый день, специалисты осмотрят детей из опекунских семей. Другие дни отведут остальным детям.

В сентябре специалисты НКМЦ уже побывали в Тросне, Шаблыкино, Кромах, Красной заре и Дмитровске. Детям сделали УЗИ почек, брюшной полости, щитовидной железы, назначали общий анализ мочи и крови с определением уровня глюкозы.

- Ситуация с врачами в селах с каждым годом все хуже. Тех, кто остался работать, можно пересчитать по пальцам. В некоторых районах педиатров вообще нет. Например, в Корсаково работает только один врач общей практики. Он принимает и взрослых, и детей, — рассказал Роман Жиронкин, заведующий мобильным консультативно-диагностическим центром.

За год мобильная поликлиника выезжает в каждый район Орловской области минимум дважды и проводит более 50 тысяч осмотров.