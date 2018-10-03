3 Окт. 10:19 2018-10-03T10:19:09+03:00

Более 300 орловцев разыскивают за уклонение от службы в армии Фото: Архив "КП"

За осеннюю призывную кампанию в ряды вооруженных сил отправятся служить порядка 600 человек

Изменить размер текста: A A

В Орловской области стартовала осенняя призывная кампания. В этот раз в ряды Вооруженных сил России отправятся служить порядка 600 человек.

Всего в регионе на комиссию вызовут более 3000 призывников. Однако большинство из них имеют право на предоставление отсрочек. Они связаны с получением образования, лечением, а также рядом других причин.

Большая часть орловских призывников будут служить на территории Западного военного округа. 15 новобранцев впервые будут направлены в Республику Крым в Воздушно-космические части.

Военные комиссары также продолжают разыскивать уклонистов. Сейчас от военного призыва скрываются более 300 орловцев.