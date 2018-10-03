Более 300 орловцев разыскивают за уклонение от службы в армии
В Орловской области стартовала осенняя призывная кампания. В этот раз в ряды Вооруженных сил России отправятся служить порядка 600 человек.
Всего в регионе на комиссию вызовут более 3000 призывников. Однако большинство из них имеют право на предоставление отсрочек. Они связаны с получением образования, лечением, а также рядом других причин.
Большая часть орловских призывников будут служить на территории Западного военного округа. 15 новобранцев впервые будут направлены в Республику Крым в Воздушно-космические части.
Военные комиссары также продолжают разыскивать уклонистов. Сейчас от военного призыва скрываются более 300 орловцев.