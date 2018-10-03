Орловские пожарные тушили «Оку» вчера вечером

3 Окт. 10:15 2018-10-03T10:16:20+03:00

К счастью, никто не пострадал

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Вчера поздно вечером, 2 октября, орловские спасатели выезжали на вызов о возгорании автомобиля. Сообщение поступило на телефон пожарной службы около 23:30. ЧП произошло на улице Комсомольской в Орле. Загорелся автомобиль «Ока».

К моменту прибытия спасателей в отечественной легковушке горел салон. Была угроза распространения огня на рядом стоящий автомобиль.

- В результате пожара автомобиль «Ока» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.