3 Окт. 10:11 2018-10-03T10:11:30+03:00

Подрядчик обещает выполнить все ремонтные работы до середины октября

Изменить размер текста: A A

На этой неделе закончат асфальтирование дорожек в парке Ботаника в Орле. Подрядчик обещает выполнить все ремонтные работы до середины октября несмотря на отставание от графика.

По сообщениям пресс-службы мэрии, из-за низких темпов работ и нарушений графика фирме-подрядчику будут направлены претензии и предъявлены штрафные санкции. Для ускорения работ пришлось привлечь субподрядкую организацию.

На ближайшие два дня в парке запланирован монтаж детского оборудования, затем будет производиться бетонирование. Затем, в зависимости от погодных условий, начнется укладка асфальта.

Напомним, банковская гарантия на ремонт парка «Ботаника» продлится до 15 декабря текущего года.