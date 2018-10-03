Сегодня днем орловцев ожидает дождь
Температура воздуха поднимется до +10°
Сегодня днем орловцев ожидает дождьФото: Архив "КП"
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По данным Орловского Гидрометцентра, сегодня днем, 3 октября, в городе сохранится пасмурная погода. Сильный дождь будет беспокоить орловцев на протяжении всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +9 ° до +11°.
Ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.
Вечером пройдет небольшой дождь. А ближайшей ночью погода немного изменится – будет малооблачно. Температура воздуха составит до +7 °. Давление также будет немного ниже нормы.