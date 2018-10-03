На улице 1-ой Курской в Орле иномарка нарушила ПДД и врезалась в маршрутку

3 Окт. 09:48 2018-10-03T09:49:20+03:00

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ДТП на улице 1-ой Курской произошло в Орле накануне вечером, 2 октября. Виновником аварии стал водитель «Чери-А15». Машина двигалась со стороны улицы Молдавской в направлении улицы Ливенской. Водитель иномарки, нарушив ПДД, не уступил дорогу встречной маршрутке. Столкновение двух транспортных средств случилось в районе дома № 97 по 1-ой Курской.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Чери-А15» получил телесные повреждения. С места аварии бригадой скорой помощи мужчину доставили в БУЗ БСМП имени Семашко. После оказания помощи его отпустили и назначили амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.