Работу фонарей в Орле будут корректировать ежедневно

3 Окт. 09:35 2018-10-03T09:35:52+03:00

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В Орле утвердили график посуточного изменения времени работы уличного освещения. Об этом сообщили вчера, 2 октября, на рабочем совещании в городской администрации.

Согласно графику, освещение будет включаться через 10 минут после захода солнца, но до наступления навигационных сумерек, отключаться - за полчаса до рассвета. На протяжении месяца работу фонарей будут корректировать ежедневно на 2-4 минуты.

График посуточного изменения времени работы освещения был рассмотрен на прошлой неделе, 26 сентября, на комиссии по безопасности дорожного движения. В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, ПАО «Ростелеком» и городской администрации.