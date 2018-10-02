На трассе «Орел-Тамбов» малолитражка опрокинулась в кювет

2 Окт. 19:46 2018-10-02T19:49:52+03:00

Водитель "Оки" не справился с управлением. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля «Ока» произошло днем, 2 октября, в Орловской области. Водитель малолитражки не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет.

59-летний мужчина двигался по трассе «Орел-Тамбов» со стороны райцентра Ливны в направлении города Елец Липецкой области. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем, малолитражка съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате аварии водитель получил травмы.

- Водитель получил телесные повреждения в виде рваной раны головы и ушиба правого плечевого сустава, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Причины аварии устанавливаются.