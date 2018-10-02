Тепло в орловских домах появится завтра

2 Окт. 15:45 2018-10-02T15:45:21+03:00

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С завтрашнего дня в Орле начнется отопительный сезон. Постановление об этом подписали сегодня, 2 октября.

Из-за пониженных температур процесс запуска отопления было решено ускорить. Как сообщает пресс-служба мэрии, отапливаемость всего жилого фонда будет обеспечена в течение 5-ти дней.

Сейчас ряд объектов уже отапливается. Это 35 школ, 64 детских сада, половина учреждений здравоохранения. У этих учреждений была возможность подать заявку о включении отопления еще до официального начала сезона. Также запущены локальные котельные в многоквартирных жилых домах.