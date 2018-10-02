Тепло в орловских домах появится завтра
Из-за пониженных температур процесс запуска отопления было решено ускорить
Тепло в орловских домах появится завтраФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
С завтрашнего дня в Орле начнется отопительный сезон. Постановление об этом подписали сегодня, 2 октября.
Из-за пониженных температур процесс запуска отопления было решено ускорить. Как сообщает пресс-служба мэрии, отапливаемость всего жилого фонда будет обеспечена в течение 5-ти дней.
Сейчас ряд объектов уже отапливается. Это 35 школ, 64 детских сада, половина учреждений здравоохранения. У этих учреждений была возможность подать заявку о включении отопления еще до официального начала сезона. Также запущены локальные котельные в многоквартирных жилых домах.