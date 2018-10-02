2018-10-02T15:36:22+03:00
Спорт

Орловский боксер Эдуард Трояновский сразится со своим белорусским соперником в Японии

Спортсмен вылетает на соревнования уже завтра
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский боксер Эдуард Трояновский сразится со своим белорусским соперником в ЯпонииОрловский боксер Эдуард Трояновский сразится со своим белорусским соперником в Японии
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Уже завтра, 3 октября, орловский боксер Эдуард Трояновский сразится со своим белорусским соперником в Японии. Чемпионский титул по версии WBA он оспорит с Кириллом Релихом.

Этот бой станет одним из первых поединков второго сезона Всемирной Боксерской Суперсерии. Орловец уверен, что он не продлится 12 раундов, каким бы ни был его исход.

- Я рад тому, что попал в эту Суперсерию, в эту восьмёрку. Своего оппонента я знаю. Он хороший, обученный боксер, уже с чемпионским поясом. Конечно, близко мы с ним не общались, но на пресс-конференции все было нормально, обошлось без каких-либо оскорблений, всё уважительно, - рассказал Эдуард.

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