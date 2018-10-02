До 4 октября на мосту «Дружба» в Орле появится график выполнения работ

2 Окт. 15:23 2018-10-02T15:23:28+03:00

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До 4 октября на мосту «Дружба» в Орле появится график и перечень выполнения работ на ближайшие три месяца. Об этом сообщили чиновники на рабочем совещании в городской администрации, которое прошло сегодня, 2 октября.

Пока на мосту работают 15 человек. Они демонтируют прежние конструкции. Позже число рабочих будет увеличено до 40 человек в дневную смену и до 20 — в ночную. Также, по обещаниям властей, вскоре подрядчик приступит к демонтажу балок. Для этого на мост привезут краны. Параллельно будет проводиться ремонт опор.

Напомним, стоимость проведения капитального ремонта моста «Дружба» составляет порядка 300 миллионов рублей. Согласно контракту, завершить работы планируется до конца 2019 года.