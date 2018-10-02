2018-10-02T13:25:38+03:00
Общество

Орловские дорожные службы готовы к зиме на 69 %

До конца месяца придет песочно-соленая смесь для посыпки наледи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские дорожные службы готовы к зиме на 69 %Орловские дорожные службы готовы к зиме на 69 %Фото: Архив "КП"
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В Орловской области полным ходом идет подготовка к содержанию дорог зимой. Об этом сообщает портал регионального Правительства. Уже на 69 % готова снегоочистительная техника. К концу октября на счет области поступил более 16 тонн песочно-соляной смеси для посыпки дорог от наледи.

Полностью готовы к зиме производственные базы, отопительные системы помещений, стоянки для машин, помещения для отдыха и обогрева для водителей спецтехники. Создан аварийный запас горюче-смазочных материалов в объеме 60 тысяч литров.

Также напомним, в Орловскую область ранее привезли 23 единицы коммунальной техники. Она была получена из Москвы и Санкт-Петербурга. Из них 12 единиц будут задействованы в уборке городских улиц.

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