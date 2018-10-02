На время торжественных мероприятий Присяги орловских курсантов в городе ограничат парковку и движение транспорта

2 Окт. 13:04 2018-10-02T13:04:44+03:00

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2, 4 и 6 октября в центре Орла планируется ограничение дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции. Временные трудности с парковкой и передвижением автомобилистов будут связаны с проведением репетиций и торжественной Присяги курсантов Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова.

Так, 2 и 4 октября с полуночи до 7-ми вечера будет запрещена парковка между гостиницей «Салют» и площадью Ленина, на площадке между домом № 28 по улице Горького и площадью Ленина и от центральной площади до улицы Пионерской. С 15:30 до 19 часов движение будет перекрыто по Пролетарской горе, от улицы Брестской до улицы Пионерской, по плозади Ленина.

В субботу, 6 октября с полуночи до 13:30 будет запрещена стоянка между гостиницей «Салют» и площадью Ленина, на площадке между домом № 28 по улице Горького и площадью Ленина, по улице Горького. С полуночи до 14:30 движение закроют на улице Гуртьева.