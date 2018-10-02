2018-10-02T12:49:32+03:00
Звезды

В Орловском театре имени Тургенева полным ходом идет подготовка к новому спектаклю

Показ премьерной постановки по повести «Дубровский» состоится уже через 10 дней
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском театре имени Тургенева полным ходом идет подготовка к новому спектаклюВ Орловском театре имени Тургенева полным ходом идет подготовка к новому спектаклюФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Уже через 10 дней орловцы смогут увидеть премьерную постановку спектакля по повести Александра Пушкина «Дубровский». Подготовка к новому спектаклю полным ходом идет в театре Тургенева под руководством московского режиссера Алексея Доронина.

- Пушкина до этого я не ставил. Текст сохранён абсолютно, единственная вольность – это концовка, ее я доработал. Дубровского в спектакле мы сделали постарше. Наш герой крепок, уверен в своих поступках и словах. Он движим чувством мести за отца. Всю историю я старался развивать вертикально, хотел добиться, чтобы она из социального уровня выстреливала туда, вверх, в небеса, - признается режиссер.

Музыкальным и художественным оформлением спектакля также занимался Алексей Доронин. Сам режиссер считает, что ему с артистами удалось актуализировать произведение Пушкина.

Премьерные показы состоятся уже 12 и 13 октября.

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