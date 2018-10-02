Орловцам предлагают помочь переименовать улицу Воробьева

2 Окт. 12:32 2018-10-02T12:32:42+03:00

Выбрать один вариант из двух на сайте городской администрации каждый может до 4 ноября

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На сайте администрации Орла стартовал новый опрос. На этот раз власти предланают орловцам помочь переименовать улицу Воробьева в микрорайоне «Зареченский».

Выбрать можно один вариант из двух: либо оставить прежнее название, либо добавить «улица разведчика Воробьева».

С инициативой о новом названии выступил внук ветерана внешней разведки Ивана Воробьева. Проголосовать каждый может до 4 ноября.