Орловцам предлагают помочь переименовать улицу Воробьева
Выбрать один вариант из двух на сайте городской администрации каждый может до 4 ноября
Фото с сайта городской администрации
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На сайте администрации Орла стартовал новый опрос. На этот раз власти предланают орловцам помочь переименовать улицу Воробьева в микрорайоне «Зареченский».
Выбрать можно один вариант из двух: либо оставить прежнее название, либо добавить «улица разведчика Воробьева».
С инициативой о новом названии выступил внук ветерана внешней разведки Ивана Воробьева. Проголосовать каждый может до 4 ноября.